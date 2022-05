Turquie: l’inflation, toujours incontrôlable, frôle désormais les 70%

L’économie turque s’embourbe un peu plus chaque mois dans une spirale inflationniste. Après neuf mois de hausse ininterrompue, le taux d’inflation officiel avait franchi en février la barre des 50% sur un an. Et il a donc frôlé les 70% en avril, un nouveau record depuis début 2002, année où la Turquie subissait alors les effets d’une grave crise financière.

Ces derniers mois, la flambée des prix de l’énergie, en grande partie liée à la guerre en Ukraine, et la faiblesse de la livre turque minent le pouvoir d’achat des Turcs. Les prix ont augmenté dans presque toutes les catégories de produits, mais ce sont les transports (+106% sur un an) et les denrées alimentaires hors alcools (+89%) qui ont le plus renchéri.