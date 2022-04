Ukraine : l’attaque de la gare de Kramatorsk a fait 52 morts, dont cinq enfants

Au moins 52 personnes ont été tuées vendredi 8 avril dans l’attaque au missile sur la gare de Kramatorsk dans l’est de l’Ukraine, d’où se déroulaient des évacuations de civils. Près d’une centaine de blessés ont été hospitalisés, a précisé sur la messagerie Telegram Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région, pointant du doigt les «troupes d’occupation russes».

Le patron de la compagnie ferroviaire ukrainienne Ukrzaliznytsia, Oleksandre Kamychine, avait plus tôt évoqué 30 morts et plus de 100 blessés, dénonçant sur sa chaîne Telegram une «frappe délibérée». Quatre voitures étaient brûlées devant la gare. L’intérieur et l’entrée de la gare étaient eux couverts de sang, de longues traces s’étendant par endroits sur le trottoir et des rangées de banc étant carbonisées. Sur le parvis devant la gare, les restes d’un missile étaient toujours visibles, sur lequel on pouvait lire en russe «Pour nos enfants».