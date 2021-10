Un Camerounais sacré champion du monde de Scrabble en français

Le Scrabble est un jeu de société qui remue les méninges. Deux à quatre joueurs, sept lettres de l’alphabet tirées au sort. Objectif : marquer le plus de points en plaçant des mots sur la grille devant vous. Mardi 26 octobre, un Camerounais a remporté le titre de champion du monde de Scrabble en français : Eric Salvador Tchouyo. C’était à Aix-les-Bains en Savoie, en France, lors des championnats mondiaux de Scrabble classique à l’issue d’une finale 100 % camerounaise.

Une finale très disputée et pleine d’émotions pour les deux compatriotes. Car ils se connaissent depuis des années, pratiquent le Scrabble en club plusieurs fois par semaine à Yaoundé et Douala.

Face à Éric Salvador Tchouyo, capitaine de l’équipe camerounaise de Scrabble, Amédée Assomo, lui-même président de la fédération nationale. Ce dernier gagne la première manche, Éric Salvador Tchouyo la deuxième et emporte à la troisième en 20 minutes. Deux mots font la différence : « Kawaï » (mignon en japonais) avec deux lettres valant 10 points chacune, le k et le w. Et « Ordonnant », en neuf lettres.

Éric Salvador Tchouyo, comptable de métier, consacre tout son temps libre à cette passion. Et se targue de connaître tous les mots de la langue français de deux à neuf lettres. « Pour arriver à ce niveau, il faut travailler, lire, écrire, il faut faire des combinaisons possibles. Par moment, on peut se réveiller la nuit à 2h parce qu’un mot trotte dans l’esprit. Il faut prendre un dictionnaire pour vérifier parfois les définitions pour mieux fixer les mots dans l’esprit. On respire les mots. »