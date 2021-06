Un Camerounais vivant en Belgique se fait arnaquer 15 millions de FCFA au téléphone

La victime a déposé une plainte pour escroquerie il y a deux mois à la Légion de Gendarmerie du Centre, à Yaoundé. « L’enquête ouverte a révélé qu’il s’agissait d’un cas d’escroquerie via les réseaux de téléphonie mobile, orchestré par deux individus qui, s’étant passés pour des amis de longue date de la victime, lui ont fait miroiter une opportunité d’affaire relative à l’exploitation d’or à Batouri. Ce qui a déterminé l’infortuné à mettre à la disposition de ces hors-la-loi la rondelette somme de 15.000.000 FCFA via des réseaux mobiles de transfert d’argent. Les recherches engagées ont permis d’interpeller les deux principaux suspects les 07 et 08 juin 2021 à Yaoundé. L’exploitation des téléphones portables saisis lors de leur fouille à corps a permis d’établir qu’il s’agit de ceux sur lesquels ont été effectués les transferts d’argent sus évoqués. Au terme des investigations menées, les mis en cause ont reconnu les faits et se sont proposés de réparer le préjudice. Ils ont été placés en détention le 15 juin 2021. Des investigations se poursuivent en vue d’interpeller les personnes ayant facilité les abonnements des cartes SIM des suspects sous de fausses identités » a expliqué la Gendarmerie nationale, laquelle invite la population à une plus grande vigilance.