Un cycliste camerounais porté disparu en France

Idriss Kono ne sera pas demain 6 octobre 2021 au départ de la 21eme édition du Grand prix cycliste international Chantal Biya. Le sociétaire de SNH Vélo club était en France avec deux de ses coéquipiers pour un stage de perfectionnement dans la ville d’Aurillac. Mais, pendant que Clovis Kamzong Abessolo et Yaou Gadji embarquaient le 02 octobre dernier pour le voyage retour au Cameroun, Idriss Kono a répondu aux abonnés absents à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en France. A-t-il fait une fugue ? Motus et bouche cousue à la Fédération camerounaise de cyclisme.

Dans un communiqué, le Directeur de la communication de cette fédération s’est limité à annoncer le retour au bercail du capitaine Clovis Kamzong Abossolo et Yaou Gadji. « Les deux coureurs ont atterri le 02 octobre 2021 à 21h à l’aéroport de Nsimalen » a indiqué le communicateur en chef, Jean Baptiste Biaye, le même responsable qui avait annoncé près de deux mois plus tôt, le départ des trois coureurs en France pour un stage de perfectionnement, fruit «de la coopération entre la France et le Cameroun, mais surtout dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat récemment signé entre la Fécacyclisme et le promoteur français du vélo, René Pouget»