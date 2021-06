Un diamant du Botswana pourrait être le troisième plus gros du monde

Un diamant qui serait le troisième plus gros jamais découvert est exposé au Botswana. La pierre – qui pèse 1 098 carats – est présentée au président Mokgweetsi Masisi, deux semaines après sa mise au jour par la société diamantaire Debswana.

L’énorme pierre précieuse est à peine moins lourde que le deuxième plus gros diamant du monde, qui a également été découvert au Botswana en 2015. Le Botswana est le plus grand producteur de diamants d’Afrique.

« C’est le plus gros diamant récupéré par Debswana dans son histoire de plus de 50 ans d’exploitation », explique Lynette Armstrong, directrice générale par intérim de la Debswana Diamond Company. « D’après notre analyse préliminaire, il pourrait s’agir de la troisième plus grosse pierre de qualité joaillière au monde ».

Debswana est une coentreprise entre le gouvernement et le géant mondial du diamant De Beers et jusqu’à 80 % des revenus des ventes vont aux caisses de l’État par le biais de dividendes, de redevances et de taxes.

Une estimation du coût potentiel de la pierre n’est pas encore publiée, mais en 2017, le deuxième plus gros diamant jamais découvert, Lesedi La Rona, a été vendu pour 53 millions de dollars (29 083 793 000 FCFA).