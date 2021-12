Un forum tripartite pour fluidifier les corridors Cameroun-Tchad-RCA

Le 3ème forum Tripartite RCA-Cameroun-Tchad s’est tenu du 6 au 08 décembre 2021. L’objectif de ce forum qui avait pour thème, « Fluidification des corridors », est d’améliorer le transit des marchandises venant des ports et en partance pour le Tchad et la République Centrafricaine (RCA) qui n’ont pas accès à la mer. Il était question durant ces trois jours, d’aborder les problématiques liées aux: infrastructures et superstructures, procédure et aspects institutionnels, facilitation, transport et sécurité.

Les parties prenantes des trois pays ont ainsi pu relever de nombreux griefs qui selon eux, bloquent les corridors. Lors de l’atelier sur les Infrastructures et superstructures modéré par la RCA, le Professeur Valérie Ongolo Zogo, conseiller technique n°1 au ministère des Transports a fait un rappel des conventions bilatérales entre le Cameroun, Tchad, la RCA, a mis en exergue les lacunes et les recommandations du 2ème forum.

Il a par la même occasion évalué la mise en œuvre des recommandations relatives aux améliorations à apporter aux conventions pour un meilleur suivi du commerce extérieur entre les pays, à la simplification des contrôles et des procédures ainsi qu’aux dispositions incitatives accordées aux différents pays.

Pour ce qui est de l’atelier sur la facilitation, le transport et la sécurité modéré par François Noitora, Conseiller technique au ministère Tchadien des Transports et de la Sécurité routière, a fait une présentation de la situation et permis d’évaluer les recommandations relatives aux dispositions visant à fluidifier le couloir camerounais.