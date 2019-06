Un journaliste suisse « agressé » par la sécurité du Président Biya

Un journaliste a été agressé mercredi à Genève devant l’hôtel Intercontinental. Selon la RTS, leur correspondant radio du bureau genevois a été témoin «d’une charge d’une dizaine d’hommes sortant de l’hôtel» sur des manifestants venus chahuter le président camerounais Paul Biya et sa suite qui séjournent depuis dimanche dans l’hôtel de luxe.

Le journaliste Adrien Krause qui filmait la scène a été pris à parti par des gros bras qui l’ont «immobilisé» et qui lui ont «arraché son sac contenant du matériel professionnel, son porte-monnaie et son smartphone». Ces hommes qui seraient des agents de sécurité du président camerounais sont ensuite retournés dans l’hôtel. Deux à trois heures plus tard, suite à une négociation, le journaliste a pu récupérer ses affaires. Ses enregistrements étaient intacts. Il a par la suite porté plainte.