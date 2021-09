« Un massacre en silence »: la famine rôde au Tigré

Derrière le fracas des combats, la faim avance en silence : dans la région éthiopienne du Tigré ravagée par la guerre depuis plus de dix mois, des mères de famille racontent avoir dû nourrir leurs enfants avec des feuilles d’arbres pour les maintenir en vie.

Ces femmes se frayent un chemin entre les combats à la recherche d’aide alimentaire, tout en guettant les signes de malnutrition chez les plus jeunes: apathie, éruptions cutanées, perte d’appétit…

Ces symptômes sont de plus en plus fréquents et laissent présager le pire, selon des documents internes et des photographies d’une agence humanitaire consultés cette semaine par l’AFP qui détaillent des décès par famine dans deux zones.

D’autres cas de décès causés par la faim sont suspectés. « Avant la guerre, ma fille était en bonne santé physique et mentale (…) Regardez-la maintenant. Ca fait des semaines qu’elle a perdu l’appétit. Elle ne peut pas marcher, elle a perdu son sourire », déclare la mère d’un enfant de 20 mois dans la ville d’Adigrat, selon un témoignage fourni par l’agence.