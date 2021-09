Un réseau de prostitution nigérian démantelé en France et en Espagne

Un réseau de prostitution nigérian, en partie basé sur la Côte d’Azur et qui exploitait plusieurs dizaines de femmes, a été démantelé «la semaine dernière» après plus d’un an d’enquête, a-t-on appris mercredi auprès de la police. Sur les dix «têtes de réseaux» identifiées, huit personnes ont été interpellées «la semaine dernière», six en France et deux en Espagne, en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Ces cinq hommes et cinq femmes «acheminaient» et «chapeautaient» les victimes ou «récoltaient l’argent pour l’envoyer au Nigeria», a détaillé Elvire Arrighi, cheffe de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH).

En France, six de ces personnes ont été mises en examen, notamment pour «traite d’êtres humains en bande organisée». Cinq d’entre elles ont été écrouées, l’autre placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte à Nice. En tout, plus de trente victimes, des jeunes femmes majeures et originaires du Nigeria, ont été répertoriées. Elles se «prostituaient sur la voie publique à Nice ou à Cannes» et «vivaient dans des taudis», a ajouté Elvire Arrighi.