Une attaque des combattants de la secte Boko Haram a été repoussée le 15 juillet dernier à Amchidé, dans la région de l’Extrême-nord, rapporte Sembe Tv.

Après un échange de coups de feu, les assaillants ont battu en retraite.

Les attaques de combattants de Boko Haram sont de plus en plus récurentes ces derniers mois, avec des soldats camerounais et des civils tués.