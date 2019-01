Une nouvelle société d’assainissement de l’environnement à Yaoundé

La communauté urbaine de Yaoundé a signé un contrat avec un groupement dénommé Urbbandna/Ambiafrica/Lipor, en vue d’assurer le ramassage des ordures dans trois communes de la capitale (Yaoundé III, VI et VII). L’objectif est de palier au problème de gestions d’ordures ménagères de plus en plus grandissant, observé dans non seulement la capitale mais aussi des autres villes du pays. La société Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam), qui jusqu’ici opérait toute seule sur le ramassage des ordures dans les grandes villes camerounaises, depuis plusieurs années, ne sera plus seule sur ce marché, plus précisément à Yaoundé.