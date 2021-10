Union de Douala : en route vers le congrès

Selon un communiqué du conseil supérieur des Sages de l’Union sportive de Douala rendu public mercredi dernier, un comité de gestion provisoire est désormais aux commandes du club de football. Placé sous l’autorité de deux modérateurs, à savoir Polycarpe Tchatchueng et Paulin Zuko, le comité présidé par Polycarpe Kenmogne.

Lequel a pour vice-président Bep Pierre Solo, pour secrétaire général Me Payere, pour trésorier général Greg Feuzing, et pour membres Me Wakam, Joseph Kamga, Valéry Ngassa et Bernard Yankam. D’après le communiqué, que signe Emmanuel Ngassa Happi, le Comité de gestion a pour missions de ramener la discipline et l’ordre au sein des Nassaras, administrer le club et préparer la prochaine assemblée générale.