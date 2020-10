USA 2020: Trump déclare la pandémie de coronavirus bientôt terminée

Le président américain, Donald Trump, a promis vendredi à ses partisans que la pandémie de coronavirus serait bientôt terminée et a accusé le candidat démocrate à l’élection présidentielle, Joe Biden, d’exagérer la crise sanitaire pour effrayer les Américains et les inciter à voter pour lui. Plus tôt dans la journée, Joe Biden, a attaqué Donald Trump sur sa gestion de la crise du coronavirus après que des chercheurs ont déclaré que le nombre de morts pourrait plus que doubler dans les quatre mois à venir. Une étude publiée vendredi par l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington déclarait que le bilan de l’épidémie de COVID-19 pourrait dépasser le demi-million de morts aux Etats-Unis d’ici à la fin février.