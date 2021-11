USA : Eric Adams élu maire de New York

Un enfant de New York désormais au sommet de la capitale économique et culturelle des États-Unis. C’est ainsi que l’on peut résumer la victoire attendue d’Eric Adams à l’élection municipale de New York. Dans ce bastion démocrate, il n’y avait pas d’enjeu depuis que cet ancien policier avait remporté la primaire du parti. L’homme politique noir aurait remporté plus de deux tiers des suffrages, selon les derniers décomptes des médias américains.

L’élu démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, selon des premiers résultats diffusés par le bureau des élections de la ville, M. Adams remportant 70 % des suffrages contre environ 23 % pour M. Sliwa, dans une ville classée à gauche mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes communautés sont extrêmement marquées.

Eric Adams, ancien syndicaliste antiraciste, devient le deuxième maire noir de l’histoire de la capitale économique et culturelle américaine. Cette victoire est une consécration pour Eric Adams, enfant pauvre de Brooklyn, qui a flirté jeune avec la délinquance avant de passer 22 ans dans la police où il a monté un syndicat antiraciste. Il est ensuite devenu élu local de l’Etat et de la ville de New York, tremplin vers la mairie.