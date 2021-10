USA : la veuve de Kobe Bryant a appris sa mort sur les réseaux sociaux

Vanessa Bryant a révélé avoir appris le décès de son mari et de leur fille Gianna par l’intermédiaire de notifications sur son téléphone, rapporte CNN.

Des aveux déchirants. Comme l’indique CNN dimanche 24 octobre, Vanessa Bryant, la veuve de la légende américaine du basketball Kobe Bryant, décédé lors d’un crash d’hélicoptère en Californie le 26 janvier 2020, a déclaré qu’elle avait appris la mort de son mari par l’intermédiaire des réseaux sociaux, au moment où les notifications se sont multipliées sur son téléphone.

La jeune femme n’a obtenu la confirmation officielle de la mort de son mari et de leur fille Gianna, 13 ans, de la part du département du shérif de Los Angeles que quelques heures plus tard. « Je tenais mon téléphone parce qu’évidemment j’essayais de rappeler mon mari, et toutes ces notifications ont commencé à apparaître sur mon téléphone, disant « RIP Kobe. RIP Kobe. RIP Kobe » », a déclaré Vanessa Bryant, mardi 12 octobre, dans une déposition.

La femme de Kobe Bryant Vanessa a témoigné dans le cadre de son procès contre le département du shérif, les pompiers et le comté de Los Angeles, auxquels elle reproche d’avoir pris des photos du site de l’accident d’hélicoptère et des corps de son mari et sa fille. « Personne ne devrait jamais avoir à endurer ce type de douleur et de peur pour des membres de sa famille. Les photos publiées, ce n’est pas bien », a-t-elle estimé auprès des enquêteurs.