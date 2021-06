Vaccins anti-Covid : 2 milliards de doses administrées dans le monde

Plus de deux milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, moins de six mois après le début des premières campagnes de vaccination en décembre 2020, selon un comptage réalisé jeudi par l’AFP.

Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 215 pays ou territoires, selon ce bilan basé sur des sources officielles, arrêté à 9H00 GMT. Alors que la milliardième dose avait été administrée au bout de cinq mois, le 24 avril, il a fallu moins d’un mois et demi pour doubler la mise. Hors micro-états, Israël demeure le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.

Dans le peloton de tête figurent également des pays comme le Canada (59% de la population a reçu au moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili (56,6%) ou les États-Unis (51%). En valeur absolue, ce sont la Chine (704,8 millions) et les États-Unis (296,9 millions) qui dominent, devant l’Inde (221 millions). Ces trois pays concentrent à eux seuls 6 doses injectées dans le monde sur 10.

Dans l’UE, 254,98 millions de doses ont été administrées à 39% de la population. Loin derrière Malte (72,4%), champion des 27, les pays les plus peuplés gravitent autour de la moyenne européenne: Allemagne (43,6%), Italie (40%), France et Espagne (39,4%).