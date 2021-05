Vaccins anti-Covid : l’aide à l’Afrique est «scandaleusement inefficace», selon le président rwandais

La distribution des vaccins contre le Covid-19 au continent africain est «scandaleusement inefficace», a estimé vendredi 28 mai le président rwandais Paul Kagame, mettant en garde à ne pas construire «un mur invisible» entre pays vaccinés et non-vaccinés. Selon des chiffres de l’OMS début mai, seuls 2% des vaccins anti-Covid administrés dans le monde l’ont été en Afrique.

Évoquant la distribution de vaccins à l’Afrique, notamment via le dispositif Covax destiné à fournir un accès équitable aux vaccins notamment pour les pays les plus pauvres, «cela reste très inefficace, scandaleusement inefficace», a affirmé Paul Kagame dans un entretien accordé vendredi soir à l’AFP et France Inter. «L’Afrique a besoin de vaccins comme tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir des vaccins pour certains et pas pour d’autres», a-t-il affirmé, en soulignant que «le fait que l’Afrique ne reçoive pas de vaccins n’est pas bon». «Si nous le faisons équitablement, nous avons une chance d’éradiquer (le Covid) à l’échelle mondiale», a-t-il ajouté.

«J’espère que nous ne nous retrouverons pas dans une situation qui reviendrait à construire un mur invisible, où ceux qui ont été vaccinés disent: »Nous devons rester en sécurité, nous devons donc tenir à l’écart ceux qui ne sont pas vaccinés ». Rationnellement, il serait utile qu’il y ait un partage équitable de ce qui est disponible», a-t-il insisté. Le président rwandais a également souligné l’utilité de développer la production de vaccins sur le continent africain, «pas pour l’Afrique uniquement, (…) pour l’Afrique et pour les autres» continents.