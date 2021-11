Venezuela : l’opposition subit un revers cinglant pour son retour sur la scène électorale

Au Venezuela on votait, dimanche 21 novembre, pour des élections municipales et régionales. Pour la première fois en quatre ans l’opposition revenait sur la scène électorale, après avoir boycotté les derniers scrutins. Mais le retour a été décevant pour les opposants au gouvernement.

C’est un coup dur qu’a vécu l’opposition vénézuélienne cette nuit. Les résultats se sont fait attendre, ils n’ont été connus qu’un peu après minuit, à 90% du décompte des voix. Les opposants à Nicolas Maduro n’ont gagné que trois États sur 23, un de moins qu’aux dernières élections régionales, détaille notre correspondante à Caracas, Alice Campaignolle. L’opposition n’est pas parvenue à mobiliser ses partisans. C’est un échec, que l’on peut qualifier de « cuisant ».

Pourtant on s’y attendait, beaucoup de vénézuéliens sont résignés et ne croient plus en leur processus électoral, alors ils ne se sont pas déplacés pour aller voter. La participation est estimée à 42%, un chiffre extrêmement bas même pour une élection locale. Et après avoir disparue des bulletins de vote pendant 4 ans, l’opposition est revenue très divisée, impossible donc de faire face aux parti socialiste uni du Venezuela, le PSUV.

Mais au-delà d’une victoire ce scrutin c’était l’opportunité pour les opposants au gouvernement actuel de renouer avec leurs partisans, après ce long boycott. Mais il semblerait que ces élections du 21 novembre aient été rendez-vous raté.