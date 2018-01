Visite de la Caf : le ministre du tourisme rencontre les gestionnaires d’hôtels

« Aucun dĂ©tail ne sera nĂ©gligĂ©! » C’est en ces termes que le ministre du Tourisme et des Loisirs a sensibilisĂ© les gestionnaires d’hĂ´tels du Cameroun, au cours d’une rĂ©union organisĂ©e ce 10 janvier 2018, au sein de son dĂ©partement ministĂ©riel. L’échange portait sur les exigences du cahier de charges de la Coupe d’Afrique des Nations en matière d’accueil et d’hĂ©bergement des touristes pendant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations que le Cameroun abritera en 2019. Cette rencontre intervient Ă la veille de l’arrivĂ©e des experts qui effectueront la visite des installations de la Can.