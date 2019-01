Volley-ball : le Cameroun connaît ses adversaires des qualifications pour les Jeux Olympiques Japon 2020

La Fédération camerounaise de volley-ball informe que les équipes nationales seniors dames et messieurs de volley-ball sont désormais fixées sur leurs adversaires aux tournois intercontinentaux de qualification aux Jeux Olympiques 2020 prévus en août 2019. Chez les dames, le Cameroun logé dans la poule D, affrontera l’Italie, la République Dominicaine et l’Azerbaïdjan. Tandis que chez les messieurs, le Cameroun fera face à l’Italie, la Serbie et l’Australie dans la poule C. Les pays hôtes de ces rendez-vous ne sont pas encore déterminés.