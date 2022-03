Yaoundé II, Soa veut perfectionner ses cadres

C’est le cap que s’est donné l’université. Et le Pr Jean Emmanuel Pondi (vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des TIC) a jugé bon de le rappeler jeudi dernier lors de la rentrée solennelle de l’établissement. La cérémonie a également été l’occasion de lancer les journées d’orientations académiques et professionnelles.

Pour ce qui est de l’orientation académique et professionnelle, huit établissements universitaires publics et privés ont été représentés à l’université de Yaoundé II, Soa. La FSJP, FSEG, Iford, l’Iric, ESSTIC entre autres ont pu présenter les meilleures thèses et publications de leurs enseignants.