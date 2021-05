Christol Georges Manon, le directeur général (DG) de la Mission d’aménagement et de gestion des zones industrielles (Magzi), entreprise publique, est monté d’un cran au sujet de ce qu’il appelle « occupation illégale » des terrains (d’une superficie totale de 316 ha) dans le sud de la capitale Yaoundé.

Dans une note publiée ce 12 mai, le DG « lance à nouveau un appel auxdits occupants illégaux à se présenter dans ses services sis à Mvan [banlieue de Yaoundé] au plus tard le 10 juillet 2021 aux fins de régularisation de leur occupation. Passé ce délai, les intéressés s’exposent aux désagréments d’un déguerpissement forcé ».

Le responsable indique que ce délai pour se conformer est à titre « purement humanitaire et social et sur hautes directives gouvernementales ». Car, souligne-t-il, la zone industrielle de Yaoundé-Sud est protégée par les titres fonciers 28084 et 28085 du 28 janvier 2000 établis au nom de la Magzi. Et qu’en application de la législation en vigueur, des directives gouvernementales, ainsi que les décisions de justice rendues en la matière, la Magzi est en droit de déclencher à tout moment la procédure de libération des terrains en cause.