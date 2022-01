Yaoundé : le gouverneur du Centre interdit l’entrée des enfants dans les stades

Lundi 24 janvier 2022 drame survient à l’entrée du stade Olembe des suites des bousculades. L’incident a coûté la vie à huit personnes dont un enfant de six ans, et un adolescent de 14 ans, avec 38 autres blessées. Suite à cet événement, le gouverneur de la région du Centre par ailleurs président des sites de la compétition de Yaoundé prend une série de mesures. Ces décisions ont trait aux modalités d’accès dans les stades pour la suite de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2021. « Le match des quarts de finale qui est délocalisé pour Mfandena aura bel et bien lieu. Il n’y a plus la vente des billets autour des stades. Les enfants ne sont plus autorisés à aller dans les stades. Quand on ouvre les portails du stade à midi, il ne faut pas que les spectateurs arrivent à 17h quand le match a déjà commencé, ce qui crée un embouteillage. Il faut qu’à 16h, on arrête et qu’on laisse seulement les gens ayant les billets à l’intérieur du stade suivre le match. Les autres vont rentrer avec leurs billets. Vous voyez ce que cela cause comme préjudices aux familles, à la CAF (Confédération africaine de football) et à notre pays ? Ce n’est pas bon », s’indigne Naseri Paul Bea au micro de la Crtv.