Yaoundé : ouverture du tout premier forum des leaders de la recherche agricole

La capitale politique du Cameroun accueille dès ce mercredi 19 octobre 2022 le tout premier forum des leaders de la recherche agricole en Afrique de l’ouest et du centre. L’événement est placé sous le thème : « Améliorer les capacités pour renforcer la résilience afin de faire face aux crises et défis en constante évolution qui affectent l’activité agricole en Afrique de l’Ouest et du centre ». La cérémonie d’ouverture sera présidée par le ministre camerounais de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Madeleine Tchuenté. L’organisation de ce forum est assurée de manière conjointe par le Conseil ouest et centre Afrique pour la recherche et le développement agricole et l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement( IRAD).