Yaoundé : ouverture d’une foire spéciale Journée internationale de la femme ce 02 mars 2022

En prélude à la célébration de la journée internationale de la femme le 08 mars prochain, le Musée national accueille du 02 au 05 mars 2022 une foire exposition-vente. Plus de 1000 femmes des dix régions du Cameroun sont attendues à ce rendez-vous pour partager leur savoir-faire et pour connaitre et confronter leurs cultures.

Cette foire est organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et la plateforme Mamy Nyanga Women Entreprenership Network. Les activités de la foire vont tourner autour des formations gratuites sur l’intelligence financière, la fabrication du gel hydro-alcoolique, le leadership féminin, la transformation des tubercules de manioc en bâtons de manioc, etc. Les participants recevront des attestations à la fin de la formation.