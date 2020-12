Yvan Neyou : « On ne voulait pas lâcher les trois points »

Elle est enfin là ! Saint-Etienne s’est imposé sur la pelouse de Bordeaux, grâce à un but du Camerounais Yvan Neyou , son premier en Ligue 1 qui offre un succès très attendu. Le milieu de terrain s’est confié après la rencontre et se projette déjà sur la fin d’année.

« Sur le plan personnel, je suis content de mettre ce premier but, mais surtout qu’il puisse donner la victoire. On en avait besoin, ça nous donne une petite bouffée d’air.

Cette victoire nous fait du bien, on a eu les trois points, mais c’est passé. On pense déjà à après. C’est vrai que ça nous fait du bien, on ne voulait pas lâcher les trois points,. Avec tous les efforts fournis depuis le début de la saison, on est, je pense, récompensé. On est content et satisfait de match. »