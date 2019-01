Infox: L’un des fils du général Benoît Asso’o Emane dément les informations sur le décès de son père

Dans un communiqué, la famille demande le respect de la vie privée du militaire.

«J’ai parlé tout à l’heure mon père», répond systématiquement Jean Claude Asso’o Emane, l’un des fils du général de division Asso’o Emane. Une promptitude qui s’explique par le fait que depuis ce matin, il n’a de cesse de répondre aux appels des connaissances qui viennent confirmer ou infirmer l’information en circulation sur le décès de l’officier général qui serait survenu ce matin à l’hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) à Yaoundé. Information relayée les réseaux sociaux depuis plusieurs heures.

Les membres de la famille ont ainsi décidé de publier sur le maximum des plateformes, un communiqué qui dément cette information. «La famille du général de division constate des informations discordantes et cyniques sur son état de santé! En remerciant les uns et les autres pour l’intérêt porté à ce serviteur de l’Etat, sa famille souhaite de la retenue dans la divulgation de fake news. Le respect de la vie privée est aussi un droit. Le général récupère bien et vous remercie pour vos attentions. Pour la famille, M. Jean Claude Asso’o Emane», peut-on lire.

Benoît Asso’o Emane est interné à l’hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) à Yaoundé. Selon certaines sources, il serait dans un état critique. Originaire de la région du Sud, le général de division est âgé de 82 ans. Il est connu pour sa participation, dans le camp loyaliste, lors du coup d’Etat manqué du 6 avril 1984.