Infrastructures et politique au menu de la presse sénégalaise

La pose de la première pierre du port multifonctionnel de Ndayane, les élections locales du 23 janvier prochain et l’économie font la Une des quotidiens sénégalais reçus ce mardi à APA.« Pose première pierre en eaux profondes de Ndayane : Le Sénégal voit grand », titre le quotidien national Le Soleil.

Avec cette plateforme, explique le journal, le pays de la Téranga veut retrouver sa place de leader portuaire de la sous-région. « S’étendant sur une superficie de 1.200 ha, le futur port aura un terminal à conteneur construit sur 300 ha », précise Le Soleil, informant du paiement des impenses avant fin février.

« Le Sénégal prend le cap vers un hub portuaire », écrit Sud Quotidien, rappelant qu’après plusieurs années de négociations avec le partenaire Dubaï Port World (DPW) et des études préalables, les travaux du port de Ndayane ont été lancés, lundi, avec la pose de la première pierre par le président Macky Sall et le PDG de DPW Ahmed Ben Soulayem.

Selon nos confrères, cette infrastructure est destinée à décongestionner le port de Dakar mais surtout à donner au Sénégal une meilleure position sur les routes du commerce maritime international.

« Le port de Ndayane va tuer la concurrence dans la sous-région », dit Macky Sall dans L’Observateur.

« Port de Ndayane : La revanche de DPW sur l’histoire », note EnQuête dans sa manchette, expliquant : « Autrefois voué aux gémonies et attribué à Karim Wade, DPW est aujourd’hui loué par les plus hautes autorités pour sa compétence, son efficacité et son expertise ».

Sud Quotidien profite de l’occasion pour parler du décalage entre réalisations et attentes populaires et titre : « Macky, au crible de la société civile ! »

Le journal révèle que le bilan clinquant des réalisations du régime en place établi par le président Macky Sall lui-même, lors de son adresse à la Nation du 31 décembre dernier, n’agrée pas certains membres de la société civile. « Selon ainsi le président fondateur du Think tank Africajom Center, Alioune Tine, et le président du Think tank Leadership, éthique, gouvernance et stratégies pour l’Afrique (Legs Africa), Elimane Haby Kane, 2021 est une année triste du fait des inégalités extrêmement profondes dans notre pays », rapporte Sud Quotidien.

En politique, Walf Quotidien s’intéresse aux élections locales avec « le coup de pouce de Macky à ses hommes ».

Selon cette publication, le président Sall veut mettre tous les atouts de son côté en perspective de ces élections dont l’issue reste très incertaine pour son camp. « Il se distingue par des inaugurations et des lancements de travaux tous azimuts pour booster ses candidats dont les Sénégalais ont fini de tourner le dos selon ses adversaires », indique Walf Quotidien.

Pendant ce temps, Le Quotidien revient sur la proposition de monnaie locale en Casamance (sud) faite par le leader de Pastef et donne la parole à « Seydou San » (qui) dévalue Sonko ».

Dans ce journal, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidence du Conseil départemental de Ziguinchor (sud) soutient : « Les objectifs de Sonko sont fractionnistes. Il est l’homme du fitna émergent ».

« Finances publiques : Une overdose de scandales », titre EnQuête, qui ajoute : « Sicap, Poste, PostFinance, Ipres, Trésor public, SAR : valse des ministres ».