Initiative Desert to Power : Mustapha Bakkoury désigné président du Comité de pilotage

Le Président Directeur-Général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), Mustapha Bakkoury, a été désigné, mardi à Johannesburg, président du comité de pilotage de l’initiative «Desert to Power», qui ambitionne de développer l’usage de l’énergie renouvelable dans plusieurs pays africains.Cette désignation, qui a eu lieu en marge de la deuxième édition de l’Africa Investment Forum (AIF-2019) qui se tient actuellement à Sandton (quartier financier de Johannesburg), s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’initiative, qui couvre cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Brukina Faso, Niger et Tchad) outre six autres pays à savoir le Sénégal, le Nigeria, le Soudan, Djibouti, l’Ethiopie et l’Erythrée.

En novembre 2018, Masen et la BAD ont scellé un partenariat stratégique pour déployer « Desert to Power ». Moins d’un an plus tard, en septembre à Ouagadougou, une première action a été franchie notamment avec la mise en œuvre de l’initiative auprès du G5 Sahel.