Insalubrité à Yaoundé : le premier ministre réagit

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a récemment pris l’engagement de restaurer la splendeur de la capitale camerounaise, Yaoundé, en lançant des travaux d’urgence visant à remédier aux problèmes de voiries en décrépitude et de saleté qui affectent la ville.

Présidant le Conseil de Cabinet le 26 octobre 2023, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a sommé de prendre à l’immédiat, des mesures qui s’imposent pour assainir le siège des institutions républicaines. Les ministres du Minhdu Célestine Ketcha Courtès, du Minddevel Georges Elanga Obam et du Maire de Yaoundé Luc Messi Atangana l’ont souligné à la radio nationale, au sortir des travaux à la Primature.

L’une des principales préoccupations concerne l’état délabré des voiries dans la ville. Les routes endommagées et mal entretenues ont été un problème persistant, entraînant des désagréments pour les résidents et les visiteurs de la capitale. Joseph Dion Ngute a reconnu la gravité de la situation en déclarant : « Les voiries sont dans un état de décrépitude, et la question des ordures ménagères. »

Pour remédier à ces problèmes, le chef du gouvernement a ordonné la mise en œuvre de travaux d’urgence. Il a insisté sur l’importance d’une action rapide en déclarant : « J’ai ordonné des travaux d’urgence pour traiter 24h/24 la physionomie de Yaoundé, la vitrine du Cameroun. »

Les travaux d’urgence prévus permettront de réparer les routes endommagées et de les entretenir régulièrement afin d’assurer une meilleure circulation dans la ville. De plus, des mesures seront prises pour résoudre le problème des ordures ménagères, contribuant ainsi à maintenir un environnement propre et sain pour les résidents et les visiteurs.

le ministre de l’Habitat et du développement urbain estime que la voirie de Yaoundé « souffre de sa vieillesse, elle souffre également du manque d’entretien, du manque de moyens, des effets du changement climatique ». Pour elle, « avec une pression foncière urbaine, il faut dire également que ces populations s’installent de manière anarchique et les voies utilisées sont hyper sollicitées et malheureusement sont vieillissantes ».

Le ministre de la Décentralisation et du développement local, pour sa part, propose de revoir la gestion de la collecte des ordures. « La vie grandit très vite. La population aussi. Pour ce qui est de la question des ordures, il est clair que la manière dont la question est abordée aujourd’hui, ne peut plus permettre d’avoir des solutions satisfaisantes parce que, le nombre d’acteurs qui interviennent, le niveau de responsabilité qu’il faut accorder à chaque échelon, doit être revue pour que cette question soit traitée au plus près », soutient-il.