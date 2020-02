Insertion des jeunes : Paul Biya en phase avec Youth connekt

Le chef de l’Etat engage les jeunes à s’intéresser à ce programme en vue de leur insertion socio-professionnelle.

Dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier, le président de la République a souligné l’importance de ce dispositif lancé au Cameroun en décembre dernier. Paul Biya a indiqué que : « le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique poursuivra ses activités au bénéfice des jeunes dans les domaines de l’éducation civique et de l’intégration nationale, de leur insertion économique et de l’application du Plan Triennal Spécial Jeunes. C’est le cas avec l’initiative Youth Connekt Cameroon, récemment lancée à Yaoundé. Ces différents programmes concernent plusieurs centaines de milliers de jeunes. »

La version camerounaise du « Youth Connekt » vise en effet à faciliter le partage d’informations entre jeunes en quête d’opportunités d’emploi et développement des affaires. Selon Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l’éducation physique, il s’agit d’un outil de lutte contre le chômage et de d’inclusion des jeunes dans les processus socio-économique et politique.

L’initiative présente plusieurs déclinaisons. Notamment Youth Connekt Hangout, une plateforme virtuelle interactive où les jeunes sont mis en réseau entre avec les partenaires au développement, les experts à travers les TIC. Youth Connekt Convention, est un forum physique de concertation pour les jeunes entrepreneurs, les décideurs, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement. Youth Connekt Bootcamp, un camp de renforcement des capacités où les jeunes sont formés à l’entrepreneuriat, au management, au marketing, à la communication et à la recherche des financements.