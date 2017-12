Insolite : quand Donald Trump affirme que le pÃ¨re NoÃ«l se trouve au Cameroun

La déclaration du président américain a suscité une vague de critiques. Certains ont remis en doute ses notions de géographie.

Donald Trump a pris part, ce 25 dĂ©cembre 2017, au traditionnel « NORAD tracks Santa » (la Norad Ă la recherche du père noĂ«l). C’est un programme organisĂ© par le Commandement de la dĂ©fense aĂ©rospatiale de l’AmĂ©rique du Nord (Norad). Le concept consiste pour le prĂ©sident amĂ©ricain et son Ă©pouse, Ă recevoir des appels des enfants issus de toute l’AmĂ©rique, et de leur indiquer le trajet du père noĂ«l, tout en leur souhaitant de bonnes fĂŞtes.

Alors qu’il Ă©tait au tĂ©lĂ©phone avec un certain Casper, originaire de l’Etat de Virginie, Donald Trump a demandĂ© Ă son interlocuteur s’il connaissait la position exacte du père NoĂ«l. Et alors que le jeune Casper lui a proposĂ© l’Arizona, Trump a regardĂ© un document, et lui a rĂ©pondu: « Tu n’es pas loin. Le père est noĂ«l est au Cameroun. Connais tu oĂą se trouve le Cameroun ?« .

Cette blague du prĂ©sident amĂ©ricain a Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©e par ses dĂ©tracteurs, qui remettent ses notions de gĂ©ographie en question. En effet, près de 13.000 km sĂ©parent le Cameroun et l’Arizona (Etat de l’ouest des Etats-Unis). Pourtant, Ă la suite de sa rĂ©plique ci-dessus, le prĂ©sident amĂ©ricain a prĂ©cisĂ© Ă Casper : « Le Cameroun est très très loin. Mais le père noĂ«l se dĂ©place vite, et il pourra ĂŞtre avec toi en Virginie dans pas longtemps« . Une indication qui laisse croire que cette allusion au Cameroun n’Ă©tait qu’une blague. De quoi amuser des internautes camerounais.