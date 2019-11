Installation d’un Conseil national du tourisme en Côte d’Ivoire

Un Conseil national du tourisme (CNT), a été installé mercredi à Abidjan, par le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, en présence de plusieurs acteurs de ce secteur, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Organe de réflexion et de proposition des acteurs intervenant dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, ce Conseil a été créé par décret en avril 2018 dans la dynamique affichée par les autorités ivoiriennes de faire du tourisme, le troisième pôle du développement économique de la Côte d’Ivoire.

Dans son intervention à cette occasion, le ministre Siandou Fofana a qualifié de «moment historique», l’avènement de ce Conseil national du tourisme dans le cadre de la « transformation structurelle de notre économie ».

Poursuivant, il a relevé l’intérêt que le gouvernement accorde à cet instrument de «veille stratégique» pour la mise en œuvre du «véritable plan stratégique de développement du tourisme» dont le pays s’est doté et dénommé « Sublime Côte d’Ivoire» , visant à faire de la Côte d’Ivoire, « un pays à vocation touristique et reconnu de tous à travers le monde ».

Le CNT est instrument pour « amplifier» la concertation entre le secteur privé et le secteur public à « l’effet de lever toutes les contraintes pour la bonne marche de notre secteur », à l’issue de «débats francs et sérieux », a expliqué le ministre du Tourisme et des loisirs, invitant les acteurs à s’en approprier.

Auparavant, les responsables des organisations du secteur du tourisme ont salué cette démarche du gouvernement en exprimant leur disponibilité à accompagner le CNT à atteindre ses objectifs.

« Le CNT vient combler un vide institutionnel» en «se positionnant comme un instrument de bonne gouvernance », a estimé le président de la Fédération nationale de l’industrie touristique de Côte d’Ivoire (FENITOURCI) Mamadou Diomandé.

Pour Lolo Diby, président de la Fédération nationale des industries hôtelières de Côte d’Ivoire (FNIHCI) « le CNT arrive à point nommé pour trouver des solutions durables » au secteur touristique et de l’hôtellerie. C’est pourquoi, il a souhaité une « pragmatique opérationnalisation » de cet organe.

Dans le même élan, Marie-Reine Koné de l’Association des professionnels de voyage de Côte d’Ivoire (APVCI), a soutenu que « c’est un acte qui traduit la volonté du gouvernement de hisser» le haut le tourisme ivoirien.

Le CNT est dirigé par un Secrétaire exécutif en la personne de Dr Aphing-Kouassi avec rang de Directeur général.