Intégration sous-régionale: le fonctionnement de la Cemac en débat

Le Premier ministre Rose Christiane Raponda du Gabon en compagnie du président de la commission de la Cemac, Pr Daniel Ondo Ona, ont procédé hier mardi, à l’ouverture officielle des premiers états généraux de la Cemac, question de faire un bilan et d’envisager des nouvelles perspectives.

C’est sous le thème « consolidation des acquis et perspectives », que les différents travaux ont été lancés dans la ville de Libreville, capitale du Gabon le 30 août dernier. Au cours de cette rencontre qui aura lieu jusqu’au jeudi 1er septembre 2022, il sera question de faire un bilan complet sur le fonctionnement des organes, institutions spécialisées et agences d’exécution de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), 15 ans après la mise en œuvre du programme de Réformes Institutionnelles (PRI).

Les participants vont débattre sur des thématiques permettant d’aboutir à des recommandations, qui vont améliorer la Cemac. Lors de son discours au lancement de cette rencontre, la Première ministre gabonais, Rose Christiane Raponda, a exhorté « chaque participant à mettre pleinement son expertise, ses expériences et ses compétences à la réussite des présentes assises. « Je souhaite voir éclore de vos discussions, réflexions et analyses, des propositions pertinentes, innovantes, réalistes et opérationnelles, à l’effet d’optimiser davantage les mécanismes de fonctionnement de nos institutions communautaires », souhaite-t-elle.

Le président de la Commission de la Cemac Pr Daniel Ona Ondo, a, pour sa part, insisté sur l’intégration régionale, et dont l’atteinte nécessitera « un travail institutionnel précis, appuyé par un engagement résolu des responsables des institutions communautaires que nous sommes, pour une concrétisation constante de l’élan donné par les instances décisionnelles de la Communauté » explique-t-il.

Rappelons que ces assises qui ont débuté mardi, vont s’achever jeudi 1er septembre 2022, avec pour objectif de se projeter sur le fonctionnement futur de cette entité sous régionale.