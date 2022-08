Intelligence artificielle : le Cameroun invité au « AI Hack Tunisia 2022 »

Il s’agit d’une compétition en Intelligence Artificielle (IA) et Machine Learning (ML), co-organisée par InstaDeep, Google et le gouvernement.

L’événement accueille plus de 1 000 participants venant de plusieurs pays, notamment de : la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, le Nigéria, le Cameroun, la Gambie, l’Ouganda, le Kenya, le Sud Afrique, Tanzanie, Rwanda, Somalie, Zimbabwe, et plus encore.

L’événement est ouvert aux développeurs du monde entier de tous profils ainsi qu’aux entrepreneurs Tech, chercheurs, étudiants, doctorants et startups pour créer des idées innovantes et résoudre des défis réels en utilisant l’intelligence artificielle.

AI Hack Tunisia 2022 qui va de ce 29 au 31 août est un double hackathon : la première partie sera un Challenge individuel en Machine Learning, la seconde partie sera une compétition de groupe (ou de Startups).

Pendant trois jours, plusieurs compétitions d’Intelligence Artificielle seront lancées en parallèle et chaque participant sera invité à choisir et à résoudre l’une d’entre elles.

Plus de 150 équipes devront présenter publiquement leurs idées à un jury d’experts qui sélectionne les gagnants. 10 équipes seront sélectionnées pour la finale. A la clé, des prix seront offerts aux gagnants des compétitions individuelles et de startups. Chaque compétition a son propre thème et ses prix.