Interpellation de 31 personnes pour « fraude sur la nationalité ivoirienne »

Quelque 31 personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es et dĂ©fĂ©rĂ©es devant le parquet pour fraude sur la nationalitĂ© ivoirienne, a appris APA mercredi auprĂšs de l’Office national d’identification (ONI).Dans une note d’information transmise Ă APA, l’ONI souligne que «les personnes mises en cause sont  trois agents d’Ă©tat civil de sous-prĂ©fecture, quatre burkinabĂš, deux nigĂ©rians, un malien  et vingt et un ivoiriens ». Ces personnes  ont Ă©tĂ© « interpellĂ©s et dĂ©fĂ©rĂ©es devant le parquet », prĂ©cise cette note.

Plusieurs autres cas de fraudes sont constatés dans le traitement des dossiers.

«Suite  à la saisine de l’Ambassade de CĂŽte d’Ivoire en Italie, une Ă©quipe du SIC (Service des investigations et du contentieux) composĂ©e de deux officiers et de trois sous-officiers de police, a effectuĂ© une mission dans les localitĂ©s de Bangolo, DananĂ© et Mahapleu », poursuit le texte.

Pour ce cas, « il s’agissait de vĂ©rifier l’authenticitĂ© des extraits d’actes de naissance ayant servi Ă Ă©tablir des attestations d’identitĂ© et  des certificats de nationalitĂ© produits par deux  individus de race blanche se disant ivoiriens, vivant en Italie et qui sollicitaient des CNI ».

Selon l’ONI, « il en est rĂ©sultĂ© que l’ensemble des documents produits Ă©taient faux ».

Ces cas font partie des  556 dossiers ayant fait l’objet d’investigation ces derniĂšres semaines «  à l’effet d’approfondir les recherches sur des irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es sur certains documents ».

Tous ces faits  et les vĂ©rifications qui en dĂ©coulent, expliquent,  à en croire l’office, les retards constatĂ©s dans la dĂ©livrance des piĂšces d’identitĂ©s.

« Les Ă©quipes de l’ONI se retrouvent souvent  face Ă plusieurs irrĂ©gularitĂ©s nĂ©cessitant obligatoirement  des vĂ©rifications et souvent des dispositions particuliĂšres avant la poursuite du  traitement : ce processus peut aller jusqu’Ă l’audition des pĂ©titionnaires concernĂ©s », explique la note d’information.

Les doublons numériques, alphanumériques, des erreurs matérielles portant sur les noms, dates de naissances  sont entre autres des irrégularités constatées dans les opérations.