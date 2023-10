Investissement-African Energy Week (AEW) 2024 : la date est connue

La Chambre africaine de l’énergie est fière d’annoncer le lancement de l’édition 2024 de l’événement phare du continent pour le secteur de l’énergie : La African Energy Week : Invest in African Energy, qui aura lieu du 4 au 8 novembre au Cap.

La conférence de la African Energy Week (AEW) sert de plateforme d’engagement, de collaboration et d’investissement dans une Afrique où les défis de l’industrialisation sont énormes. La Chambre africaine de l’énergie (AEC) organisatrice de la conférence AEW, a annoncé le lancement de AEW 2024 : Invest in African Energy. Fidèle à son engagement en faveur d’un avenir énergétique sûr et durable en Afrique, la conférence AEW revient au Cap du 4 au 8 novembre avec pour mission de reléguer la pauvreté énergétique au rang d’histoire d’ici 2030.

L’AEW a pour but d’investir dans l’African Energy et ce n’est pas pour rien que l’événement est devenu le premier rendez-vous pour signer des accords en Afrique. L’événement réunit le plus grand nombre de ministres africains de l’énergie et du pétrole et est ouvert par les présidents africains. Les compagnies pétrolières nationales de tout le continent mènent les discussions, tandis que les entreprises internationales du secteur de l’énergie et des technologies viennent signer des accords et établir des partenariats. L’événement réunit les parties prenantes africaines et les autorités mondiales, les poids lourds de l’énergie du Moyen-Orient, d’Europe et d’Asie utilisant l’AEW comme plateforme pour s’engager et investir dans les opportunités africaines.

« L’AEW a été créée avec pour mission de faire de la pauvreté énergétique une histoire ancienne d’ici 2030. Axé sur une approche intégrée du développement, cet important rassemblement de parties prenantes africaines et mondiales met en lumière les obstacles au progrès tout en mettant en place des solutions tangibles et réalisables pour un avenir énergétique durable. Nous sommes fiers d’annoncer les dates de AEW 2024 : Invest in African Energy, une plateforme qui s’est non seulement imposée comme le plus grand événement énergétique du continent, mais aussi comme le lieu officiel pour signer des accords, forger des partenariats et faire progresser l’énergie durable », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l’AEC.