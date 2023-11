« Investissez dans le sport africain et vous aurez un bon retour sur investissement », Herbert Mensah, président de Rugby Afrique

Le président de Rugby Afrique, Herbert Mensah a appelé les investisseurs et partenaires du développement à investir dans le sport africain.

Herbert Mensah, le nouveau président élu de Rugby Afrique l’organe directeur continental du rugby en Afrique, a participé à une discussion en tête-à-tête lors du 2023 Africa Investment Forum (AIF), le jeudi 10 novembre à Marrakech, au Maroc. Le président de l’instance dirigeante du rugby en Afrique s’exprimait au cours d’une session sur « Le sport, catalyseur de l’activité économique » tenue dans le cadre de l’Africa Investment Forum 2023, qui se tient du 8 au 10 novembre à Marrakech, au Maroc.

Le président de Rugby Afrique a insisté sur la valeur éducative du sport pour les enfants, au-delà du fait qu’il s’agit d’un secteur à fort potentiel commercial. « Le sport, c’est du divertissement, mais c’est aussi du business ! Il faut le faire savoir aux détenteurs de capitaux », a-t-il affirmé.

A cet égard, le continent offre des avantages comparatifs, notamment la jeunesse de sa population, la plus jeune au monde, le talent de ses athlètes qui font du continent un vivier inépuisable. Il faut tirer parti du dynamisme démographique de l’Afrique, car bientôt les Africains représenteront un tiers, ou plus, de la population mondiale, a ajouté M. Mensah.

S’exprimant sur les divers avantages offerts par le sport, il a aussi mis en exergue les bénéfices liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui investissent dans les événements sportifs. A ce titre, il a parlé des Jeux olympiques juniors au Sénégal, du développement du cyclisme au Rwanda et d’autres événements sportifs de niveau mondial à travers le continent.

« Il faut investir dans les évènements sportifs en Afrique parce qu’il y a des talents et de l’argent à gagner. Dans la plupart des pays africains, les enfants jouent au rugby dans des espaces de jeux. Quand va-t-on construire des stades parce qu’il y a de l’argent à gagner ? » s’est-il interrogé.

Le sport est un secteur en pleine expansion en Afrique, avec un énorme potentiel de création d’emplois, de promotion de la santé et du bien-être, et d’encouragement de l’inclusion sociale. Selon le cabinet PwC, le secteur était évalué à sept milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre douze milliards de dollars d’ici à 2027.

Soutenu par la Banque africaine de développement et sept autres partenaires fondateurs (Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Development Bank of Southern Africa, European Investment Bank, Islamic Development Bank et Trade and Development Bank), l’Africa Investment Forum est le marché de l’investissement en Afrique qui permet d’accélérer les transactions afin de combler les lacunes en matière d’investissement en Afrique.