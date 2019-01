Investiture de Tshisékédi : pause de la cérémonie, après un malaise du président

Félix Tshisékédi a été obligé d’interrompre, à cause d’un malaise, le discours d’investiture qu’il prononce ce jeudi à Kinshasa, peu après avoir prêté serment et reçu les symboles de l’Etat en tant que président de la République démocratique du Congo.La cérémonie qui se déroule au Palais de la nation devant une foule immense et le chef de l’Etat du Kenya, Uhuru Kenyatta, a repris après quelques minutes de pause.