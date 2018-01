Iran: 1978, année de révolte avant la chute du chah

Il y a 40 ans, en janvier 1978, des premières manifestations dans la ville sainte de Qom lancent en Iran le processus révolutionnaire qui aboutira au départ du chah, un an plus tard.

– Tout commence Ă Qom –

Le 7 janvier 1978, le quotidien gouvernemental Ettelaat publie un article diffamatoire contre le chef spirituel des chiites iraniens, Ruhollah Khomeiny, l’accusant entre autres d’ĂŞtre un agent britannique. Cet opposant au chah Mohammad Reza Pahlavi est en exil depuis novembre 1964.

Les 8 et 9 janvier, des Ă©tudiants en thĂ©ologie manifestent en soutien Ă Khomeiny Ă Qom, au sud de TĂ©hĂ©ran: des dizaines de personnes tuĂ©es par les forces de l’ordre, selon l’opposition, six selon un bilan officiel.

– Heurts sanglants –

Le 18 fĂ©vrier, une cĂ©rĂ©monie organisĂ©e Ă la mĂ©moire des victimes de Qom dĂ©gĂ©nère en Ă©meutes Ă Tabriz (nord-ouest). L’armĂ©e intervient, faisant une centaine de morts, selon l’opposition, neuf morts et près de 200 blessĂ©s, selon un bilan officiel.

Les 9 et 10 mai, des émeutes éclatent notamment à Qom après un appel de grands chefs religieux à une journée de deuil national.

– Appel Ă renverser le chah –

DĂ©but juin, 800 Ă©tudiants internes de l’universitĂ© de TĂ©hĂ©ran sont expulsĂ©s. Un ordre de grève gĂ©nĂ©rale lancĂ© par la hiĂ©rarchie chiite est suivi Ă Qom, Tabriz et Ispahan (centre).

Le 18 juin, l’ayatollah Khomeiny appelle Ă renverser le chah.

En juillet-aoĂ»t, des Ă©meutes Ă©clatent Ă travers le pays. Un attentat dans un cinĂ©ma d’Abadan (sud) fait entre 400 et 500 morts. gouvernement et opposition se rejettent la responsabilitĂ©.

Fin aoĂ»t, le pouvoir fait des premières concessions aux religieux, fermant des casinos et interdisant les jeux. D’autres concessions suivront, mais sans parvenir Ă arrĂŞter le mouvement.

– ‘Vendredi noir’ Ă TĂ©hĂ©ran –

Le 4 septembre, entre 200.000 et 500.000 personnes manifestent Ă TĂ©hĂ©ran Ă l’appel de la hiĂ©rarchie chiite pour rĂ©clamer le retour de Khomeiny.

Le 8, « vendredi noir » Ă TĂ©hĂ©ran: le gouvernement dĂ©crète la loi martiale dans douze villes dont TĂ©hĂ©ran et dĂ©nonce un « complot financĂ© et dirigĂ© par des forces Ă©trangères ». Des milliers de manifestants se rassemblent Ă TĂ©hĂ©ran et se heurtent Ă l’armĂ©e (110 morts selon un bilan officiel, plus de 1.000 morts selon l’opposition).

– Khomeiny près de Paris –

Le 6 octobre, l’ayatollah Khomeiny, expulsĂ© d’Irak, s’installe Ă Neauphle-le-Château dans la banlieue parisienne.

C’est de lĂ qu’il conduira la phase finale de sa lutte contre le chah en appelant les Iraniens, sur des cassettes distribuĂ©es sous le manteau, Ă renverser la monarchie.

– Emeutes –

Le 5 novembre, des dizaines de milliers de jeunes, étudiants et lycéens, déferlent à Téhéran. Ils incendient tous les symboles du régime.

Plus de cent banques sont détruites, les plus grands cinémas incendiés ainsi que le siège de la Savak (police politique), des grands magasins calcinés, des compagnies aériennes saccagées.

– Manifestations de masse –

Les 10 et 11 dĂ©cembre, pour des fĂŞtes religieuses, l’armĂ©e laisse le centre de TĂ©hĂ©ran Ă plus d’un million et demi de personnes chaque jour. Les femmes voilĂ©es de noir s’y joignent en grand nombre, ainsi que des enfants.

« Mort au chah », « Khomeiny est notre chef », « U.S. Go home », scandent les manifestants.

– Grèves –

Le 24 décembre, la ville sainte de Machhad (nord-est) est paralysée par une grève générale.

Le 27, toutes les exportations pĂ©trolières sont interrompues. Plus de 4.000 ouvriers de l’industrie pĂ©trolière dĂ©missionnent pour s’opposer aux menaces gouvernementales de procès devant une cour martiale pour faits de grève.

Le 28, les secteurs-clĂ©s de l’Ă©conomie -pĂ©trole, douane, banques et aviation civile- sont paralysĂ©s par les grèves.

– ‘Le chah est parti’ –

Le 16 janvier 1979, sous la pression de la rue et à la demande des Américains, le chah part en exil, signant la fin du régime impérial et le proche avènement de la République islamique.

« Le chah est parti », titrent les grands quotidiens. Des centaines de milliers de personnes envahissent les rues de TĂ©hĂ©ran. Pour la première fois depuis des mois, les vĂ©hicules de l’armĂ©e s’Ă©taient retirĂ©s de la capitale.