Iran: 9 morts dans des troubles nocturnes, 450 arrestations à Téhéran

Neuf personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la nuit dans le centre de l’Iran, oĂą des manifestants ont tentĂ© de prendre d’assaut un poste de police, lors de violences liĂ©es Ă un mouvement de contestation antigouvernemental sans Ă©quivalent depuis 2009.

Au total, 21 personnes -dont 16 manifestants- ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis le dĂ©but jeudi des rassemblements contre les difficultĂ©s Ă©conomiques et le pouvoir, qui ont commencĂ© Ă Machhad (nord-est) pour se propager rapidement Ă l’ensemble du pays.

La capitale iranienne Téhéran est globalement moins touchée par les protestations que les villes petites et moyennes mais 450 personnes y ont été arrêtées depuis samedi, selon les autorités locales.

Accusant une « petite minorité » de « fauteurs de troubles » qui utilisent la violence, le président iranien Hassan Rohani a assuré que le gouvernement était déterminé à « régler les problèmes de la population », en particulier le chômage (12% de la population active).

Les autorités ont déployé des forces de sécurité supplémentaires pour faire face au mouvement de protestations en cours, qui ne paraît pas être particulièrement structuré, notamment à sa tête.

Selon la tĂ©lĂ©vision d’Etat, six manifestants sont morts dans des affrontements nocturnes avec les forces de l’ordre alors qu’ils tentaient de prendre d’assaut un poste de police Ă Qahderijan, dans la province d’Ispahan.

A Khomeinyshahr, dans cette mĂŞme rĂ©gion du centre de l’Iran, un enfant de 11 ans a Ă©tĂ© tuĂ© et son père blessĂ© par des tirs de manifestants alors qu’ils passaient près d’un rassemblement.

Un membre des Gardiens de la révolution a par ailleurs été tué et un autre blessé par des tirs de fusil de chasse à Kahriz Sang (centre).

Les autoritĂ©s avaient en outre fait Ă©tat lundi soir de la mort d’un policier, tuĂ© par des tirs d’une arme de chasse Ă Najafabad.

Une centaine de personnes ont par ailleurs Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es lundi soir dans la province d’Ispahan, toujours selon la tĂ©lĂ©vision d’Etat.

– ‘Pour en finir’ –

A TĂ©hĂ©ran, une poignĂ©e de manifestants seulement a tentĂ© de se rassembler dans le quartier de l’universitĂ©, dans le centre de la capitale.

Dans la capitale, « deux cent personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es samedi, 150 dimanche et environ 100 lundi », a dĂ©clarĂ© le sous-prĂ©fet Ali-Asghar Nasserbakht Ă l’agence Ilna, proche des rĂ©formateurs.

« Nous ne permettrons en aucune manière que l’insĂ©curitĂ© continue Ă TĂ©hĂ©ran. Si cela devait continuer, les responsables prendront des dĂ©cisions pour en finir », a assurĂ© le gĂ©nĂ©ral EsmaĂŻl Kossari, le numĂ©ro deux de la base des Gardiens de la rĂ©volution chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© Ă TĂ©hĂ©ran, selon les mĂ©dias iraniens.

« Chaque jour qui passe, le crime des personnes arrĂŞtĂ©es devient plus grave et leur punition sera plus lourde. Nous ne les considĂ©rons plus comme des protestataires qui rĂ©clament leurs droits mais comme des gens qui visent le rĂ©gime », a dĂ©clarĂ© le chef du tribunal rĂ©volutionnaire de TĂ©hĂ©ran, Moussa Ghazanfarabadi, citĂ© par l’agence Tasnim.

– ‘Contre-rĂ©volutionnaires’ –

Les autoritĂ©s accusent des « fauteurs de troubles » armĂ©s de s’infiltrer parmi les manifestants et certains dirigeants ont pointĂ© du doigt le rĂ´le prĂ©sumĂ© de « contre-rĂ©volutionnaires » installĂ©s Ă l’Ă©tranger.

Le gĂ©nĂ©ral Rassoul SanaĂŻrad, l’adjoint politique du chef des Gardiens de la rĂ©volution, a ainsi accusĂ© les Moudjahedines du peuple et les groupes monarchistes basĂ©s Ă l’Ă©tranger « d’ĂŞtre derrière ces Ă©vĂ©nements », selon l’agence Tasnim.

« Les monafĂ©ghines (« hypocrites », terme utilisĂ© pour dĂ©signĂ© les Moudjahedines du peuple) ont Ă©tĂ© chargĂ©s par les Al-Saoud (famille rĂ©gnante saoudienne) et certains pays europĂ©ens de crĂ©er de l’insĂ©curitĂ© dans le pays », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Le vice-ministre iranien de l’IntĂ©rieur, Hossein Zolfaghari, s’est lui montrĂ© optimiste.

« Dans la plupart des rĂ©gions du pays, les gens coopèrent avec les forces chargĂ©es du maintien de l’ordre et de la sĂ©curitĂ©. Les troubles dans certains endroits vont finir très vite », a-t-il dĂ©clarĂ© selon plusieurs mĂ©dias.

Les rassemblements antigouvernementaux, qui se poursuivent en dépit du blocage des messageries électroniques Telegram et Instagram, utilisées pour appeler à manifester, sont les plus importants depuis le mouvement de 2009 contre la réélection du président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad.

Elu pour un second mandat en mai, le prĂ©sident Hassan Rohani a permis Ă l’Iran de sortir de son isolement avec la levĂ©e de sanctions internationales liĂ©es aux activitĂ©s nuclĂ©aires de TĂ©hĂ©ran.

Cette consĂ©quence de la signature en 2015 d’un accord nuclĂ©aire historique avait fait espĂ©rer aux Iraniens une amĂ©lioration de la mauvaise situation Ă©conomique mais elle tarde Ă porter ses fruits.

Le président américain Donald Trump a de son côté estimé que les manifestations montraient que « le temps du changement » était venu en Iran.