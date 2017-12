Iran: nouvelles manifestations malgrÃ© les avertissements officiels

L’accès Ă l’internet sur les tĂ©lĂ©phones portables a Ă©tĂ© coupĂ© puis rĂ©tabli dans la nuit de samedi Ă dimanche en Iran, oĂą les autoritĂ©s sont confrontĂ©es Ă des manifestations contre les difficultĂ©s Ă©conomiques et contre le pouvoir politique.

La police a dispersé samedi à Téhéran des jeunes qui protestaient contre le pouvoir, malgré la mise en garde du gouvernement contre les « rassemblements illégaux », au troisième jour du mouvement.

Dans la nuit, l’AFP a constatĂ© que l’internet avait Ă©tĂ© coupĂ© sur les tĂ©lĂ©phones portables, sur lesquels des millions d’Iraniens consultent l’internet. L’accès Ă l’internet a Ă©tĂ© rĂ©tabli quelques heures plus tard.

Samedi Ă la mi-journĂ©e, des dizaines d’Ă©tudiants se sont rassemblĂ©s devant l’entrĂ©e principale de l’universitĂ© de TĂ©hĂ©ran pour protester contre le pouvoir, mais les forces de l’ordre les ont dispersĂ©s avec du gaz lacrymogène.

Plus tard, des centaines d’Ă©tudiants favorables au pouvoir ont pris le contrĂ´le de l’entrĂ©e de l’universitĂ© en scandant « Mort aux sĂ©ditieux », selon des vidĂ©os publiĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux.

En fin d’après-midi, des centaines de personnes ont manifestĂ© ailleurs dans le quartier de l’universitĂ©, scandant des slogans hostiles au pouvoir. Elles ont Ă©galement Ă©tĂ© dispersĂ©es par la police anti-Ă©meutes.

L’agence Mehr, proche des conservateurs, a mis en ligne sur la messagerie cryptĂ©e Telegram, suivie par près de 25 millions d’Iraniens, des vidĂ©os montrant des manifestants en train d’attaquer la mairie du deuxième arrondissement de TĂ©hĂ©ran et de renverser une voiture de police.

– ‘Fauteurs de troubles’ –

D’autres mĂ©dias ont fait Ă©tat de destructions dans la capitale, dĂ©nonçant des « fauteurs de troubles ».

Des vidĂ©os diffusĂ©es sur Telegram par des chaĂ®nes basĂ©es Ă l’Ă©tranger et liĂ©es Ă l’opposition montrent des milliers de manifestants criant notamment « Mort au dictateur ». Selon ces vidĂ©os, les protestations ont eu lieu notamment dans les villes de Khorramabad, Zanjan et Ahvaz, dans l’ouest de l’Iran.

D’après ces sources, plusieurs personnes auraient Ă©tĂ© tuĂ©es par balles dans la province de Lorestan, dans l’ouest, au cours d’affrontements avec la police.

Ces informations Ă©taient invĂ©rifiables dans l’immĂ©diat.

Sur Twitter, le ministre des TĂ©lĂ©communications, Mohammad-Javad Jahromi, a accusĂ© Telegram d’encourager le « soulèvement armé ».

Le ministre de l’IntĂ©rieur Abdolreza Rahmani Fazli a demandĂ© Ă la population de ne pas participer aux « rassemblements illĂ©gaux ». Et plusieurs responsables ont laissĂ© entendre que les manifestations Ă©taient organisĂ©es depuis l’Ă©tranger.

« L’ennemi veut une fois de plus crĂ©er un nouveau complot et utiliser les rĂ©seaux sociaux et les problèmes Ă©conomiques pour fomenter une nouvelle sĂ©dition », a dĂ©clarĂ© un religieux influent, l’ayatollah Mohsen Araki, citĂ© par l’agence Fars, de tendance conservatrice.

Massoumeh Ebtekar, vice-prĂ©sidente iranienne chargĂ©e des affaires fĂ©minines, a averti les manifestants sur Twitter. « Bien que les gens aient le droit de protester, les protestataires doivent savoir comment ils sont dirigĂ©s », a-t-elle Ă©crit. Elle a postĂ© Ă l’appui de ses propos des images provenant de comptes Twitter basĂ©s aux Etats-Unis et en Arabie saoudite et soutenant les manifestations en Iran.

Face aux difficultĂ©s Ă©conomiques du pays, isolĂ© et soumis pendant des annĂ©es Ă des sanctions internationales pour ses activitĂ©s nuclĂ©aires sensibles, des protestations ont eu lieu jeudi et vendredi dans plusieurs villes de province dont Machhad, deuxième ville d’Iran.

Le nombre des manifestants Ă©tait limitĂ© initialement Ă quelques centaines, mais c’est la première fois qu’autant de villes sont touchĂ©es par un tel mouvement depuis 2009, lorsqu’un mouvement de contestation contre la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad avait Ă©tĂ© violemment rĂ©primĂ©.

Le pouvoir a d’ailleurs mobilisĂ© samedi des dizaines de milliers de personnes Ă travers l’Iran pour marquer l’anniversaire du grand rassemblement prorĂ©gime qui avait sonnĂ© en 2009 la fin de ce mouvement.

Pour la première fois samedi, la tĂ©lĂ©vision d’Etat a diffusĂ© des images des manifestations de jeudi et vendredi. Elle a dĂ©clarĂ© qu’il Ă©tait nĂ©cessaire d’entendre « les revendications lĂ©gitimes » de la population. Mais elle a aussi dĂ©noncĂ© les mĂ©dias et les groupes « contre-rĂ©volutionnaires » Ă l’Ă©tranger qui cherchent selon elle Ă exploiter ces rassemblements.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées depuis jeudi mais la plupart ont été libérées, selon la télévision.

– ‘Droit d’ĂŞtre entendus’ –

Le président américain Donald Trump, qui avait dénoncé les arrestations vendredi, a affirmé samedi dans un tweet que « les régimes oppresseurs ne peuvent perdurer à jamais ». « Le jour va venir où le peuple iranien sera devant un choix », a aussi tweeté M. Trump.

Le vice-prĂ©sident amĂ©ricain Mike Pence s’est joint Ă ces mises en garde. « Le temps est venu pour le rĂ©gime de TĂ©hĂ©ran de mettre fin aux activitĂ©s terroristes, Ă la corruption et Ă son mĂ©pris pour les droits de l’Homme », a-t-il dit.

Et la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a averti: « Les jours oĂą l’AmĂ©rique dĂ©tournait les yeux de l’oppression exercĂ©e par le rĂ©gime iranien sont terminĂ©s. L’AmĂ©rique est avec le peuple iranien ».

Le ministère des Affaires Ă©trangères Ă TĂ©hĂ©ran a dĂ©clarĂ© que le peuple iranien n’accordait « aucune valeur (…) aux dĂ©clarations opportunistes » de Washington.