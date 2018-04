IsraÃ«l accusÃ© d’une frappe en Syrie, pressions accrues aprÃ¨s une « attaque chimique »

Le rĂ©gime syrien et son alliĂ© russe ont accusĂ© IsraĂ«l d’avoir menĂ© lundi des frappes contre une base militaire en Syrie, oĂą une attaque chimique prĂ©sumĂ©e contre une ville rebelle a provoquĂ© de nouveaux appels Ă une riposte.

Paris et Washington ont menacĂ© le rĂ©gime syrien de Bachar al-Assad d’une « rĂ©ponse forte » après avoir confirmĂ© « l’utilisation d’armes chimiques » samedi dans la ville de Douma près de Damas. Mais ils ont dĂ©menti avoir menĂ© les frappes contre la base militaire T-4 dans le centre de la Syrie en guerre.

Deux rĂ©unions sont prĂ©vues plus tard dans la journĂ©e au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU Ă New York sur l’attaque chimique imputĂ©e au rĂ©gime, et qui a tuĂ©, selon des secouristes, près de 50 personnes.

Dans ce contexte tendu, quand des missiles se sont abattus sur l’aĂ©roport militaire T-4, connu sous le nom de Tiyas, dans la province de Homs, l’agence de presse officielle syrienne Sana a d’abord pointĂ© du doigt les Etats-Unis, avant de se rĂ©tracter et de dĂ©signer IsraĂ«l.

« L’agression israĂ©lienne sur l’aĂ©roport du T-4 a Ă©tĂ© menĂ©e par des avions F-15 qui ont lancĂ© plusieurs missiles », a prĂ©cisĂ© une source militaire citĂ©e par Sana.

La Russie, qui aide militairement le rĂ©gime syrien face aux rebelles et jihadistes, a elle aussi accusĂ© IsraĂ«l, le chef de la diplomatie SergueĂŻ Lavrov dĂ©nonçant un « dĂ©veloppement très dangereux ».

En IsraĂ«l, l’armĂ©e a dĂ©clinĂ© tout commentaire, alors que l’Etat hĂ©breu a menĂ© de nombreux raids contre des cibles en Syrie ces dernières annĂ©es.

– Ennemis d’IsraĂ«l –

IsraĂ«l et la Syrie sont officiellement en Ă©tat de guerre. Les relations sont d’autant plus tendues que trois ennemis d’IsraĂ«l opèrent sur le théâtre syrien: le rĂ©gime lui-mĂŞme, l’Iran et le Hezbollah libanais pro-iranien, deux autres alliĂ©s de M. Assad.

Au moins 14 combattants, dont trois officiers syriens et des Iraniens, ont pĂ©ri par la frappe sur l’aĂ©roport T-4, qui selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), accueille des forces russes et iraniennes.

En fĂ©vrier, IsraĂ«l a visĂ© cette mĂŞme cible en affirmant qu’un drone avait Ă©tĂ© envoyĂ© par l’Iran sur son territoire depuis cet aĂ©roport prĂ©sentĂ© comme une « base iranienne ».

Dimanche, les Etats-Unis et la France ont fait planer la menace d’une frappe en Syrie, après des affirmations de secouristes, non vĂ©rifiĂ©es de source indĂ©pendante, sur une attaque prĂ©sumĂ©e aux « gaz toxiques » Ă Douma, dernière poche rebelle près de Damas que le rĂ©gime cherche Ă reprendre pour parachever sa reconquĂŞte de la Ghouta orientale.

M. Trump a ainsi averti le rĂ©gime et ses alliĂ©s, dont la Russie, qu’ils pourraient « payer le prix fort », et a qualifiĂ© M. Assad « d’animal ».

Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a lui aussi appelĂ© Ă une « rĂ©ponse internationale forte », lors d’une conversation tĂ©lĂ©phonique avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian.

Selon M. Jonhson, l’une des rĂ©unions de l’ONU « constituera une Ă©tape importante dans la dĂ©termination de la rĂ©ponse internationale ».

– EnquĂŞte internationale –

Il y a un an, M. Trump avait fait bombarder une base militaire syrienne, en représailles à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué en avril 2017 plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Le pouvoir d’Assad a toujours niĂ© sa responsabilitĂ© dans les nombreuses attaques chimiques qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es durant la guerre.

Il a aussi dĂ©menti celle Ă Douma. L’alliĂ© russe a lui dit que des « spĂ©cialistes militaires » n’avaient trouvĂ© sur place « aucune trace de chlore ou d’une quelconque substance chimique ».

Mais l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncĂ© l’ouverture d’une enquĂŞte « pour Ă©tablir si des armes chimiques ont Ă©tĂ© utilisĂ©es ».

L’OSDH a indiquĂ© ne pas ĂŞtre en mesure de confirmer cette attaque chimique.

Selon les Casques Blancs et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society, 48 personnes ont pĂ©ri dans l’attaque Ă Douma et des centaines ont souffert de « difficultĂ©s respiratoires ».

Une vidĂ©o postĂ©e par les secouristes et prĂ©sentĂ©e comme tournĂ©e après l’attaque prĂ©sumĂ©e montre un enchevĂŞtrement de corps sans vie, dont ceux de femmes et d’enfants, allongĂ©s Ă mĂŞme le sol, de la mousse blanche s’Ă©chappant de leur bouche.

Grâce Ă l’appui militaire crucial de Moscou, le pouvoir syrien a rĂ©ussi Ă reprendre plus de la moitiĂ© du territoire, au prix d’une guerre dĂ©vastatrice qui a fait plus de 350.000 morts depuis mars 2011.

Fort de ce mĂŞme soutien, le rĂ©gime a finalement fait plier le dernier groupe rebelle prĂ©sent Ă Douma, l’obligeant Ă commencer Ă Ă©vacuer la citĂ©. Des semaines durant, en fĂ©vrier et mars, l’enclave rebelle dans la Ghouta orientale a Ă©tĂ© la cible de bombardements intenses qui ont tuĂ© selon l’OSDH plus de 1.700 civils.