Israël adopte une loi visant à compliquer le partage de Jérusalem

Le Parlement israĂ©lien a adoptĂ© mardi un projet de loi visant Ă compliquer le passage sous souverainetĂ© palestinienne de certaines zones de JĂ©rusalem dans le cadre d’un futur accord de paix.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé « une déclaration de guerre ».

ApprouvĂ©e Ă 64 voix contre 51, elle balaie encore plus les espoirs d’une solution Ă deux Etats dans le conflit israĂ©lo-palestinien, moins d’un mois après la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

L’adoption de cette loi intervient quelques jours après le vote du comitĂ© central du Likoud –parti de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu– d’une rĂ©solution demandant Ă ses parlementaires de pousser en faveur de l’annexion des colonies de Cisjordanie, territoire palestinien occupĂ© par IsraĂ«l depuis 50 ans.

ProposĂ©e par une dĂ©putĂ©e du parti nationaliste religieux Foyer juif, la loi adoptĂ©e mardi prĂ©voit que toute cession aux Palestiniens de ce qu’IsraĂ«l considère comme faisant partie de JĂ©rusalem nĂ©cessitera un vote Ă la majoritĂ© des deux-tiers des dĂ©putĂ©s.

Elle permet également de modifier la définition « municipale » de Jérusalem, certains secteurs de la ville pouvant ainsi « être déclarés comme des entités séparées », selon un communiqué du Parlement.

IsraĂ«l occupe JĂ©rusalem-Est et la Cisjordanie depuis la guerre de 1967. Il a ensuite annexĂ© JĂ©rusalem-Est, partie palestinienne de la ville. Cette annexion n’a jamais Ă©tĂ© reconnue par la communautĂ© internationale.

L’Etat hĂ©breu considère l’ensemble de JĂ©rusalem comme sa capitale tandis que les Palestiniens veulent faire de JĂ©rusalem-Est la capitale de l’Etat auquel ils aspirent.

– ‘Une dĂ©claration de guerre’ –

La question de Jérusalem est un des problèmes les plus épineux du conflit israélo-palestinien.

« Nous avons garanti l’unitĂ© de JĂ©rusalem », a tweetĂ© après le vote le ministre de l’Educationn Naftali Bennett, chef du Foyer juif.

« Le mont des Oliviers, la Vieille ville et la cité de David resteront nôtres à jamais », a-t-il ajouté, faisant référence à des lieux situés dans la partie palestinienne de Jérusalem, dont le quartier de Silwane.

Le dĂ©putĂ© Dov Khenin, de l’opposition a dĂ©noncĂ© une « loi pour empĂŞcher la paix », et exprimĂ© la crainte qu’elle ne provoque « un bain de sang ».

Pour le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation de libĂ©ration de la Palestine (OLP), SaĂ«b Erakat, les IsraĂ©liens prennent de telles dĂ©cisions parce qu’ils bĂ©nĂ©ficient du soutien des Etats-Unis.

« L’administration amĂ©ricaine adopte les positions de l’occupant », a-t-il affirmĂ© Ă la radio, assurant que les Palestiniens allaient « se battre contre les tentatives amĂ©ricaines et israĂ©liennes d’imposer des solutions ».

AnnoncĂ©e le 6 dĂ©cembre, la dĂ©cision de Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l rompt avec des dĂ©cennies de diplomatie amĂ©ricaine et internationale et continue Ă causer l’Ă©moi dans les Territoires palestiniens.

Le bureau du président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé dans un communiqué que la résolution de Trump et cette loi équivalaient à « une déclaration de guerre au peuple palestinien et à son identité politique et religieuse ».

« Il s’agit d’un projet dangereux pour l’avenir de la rĂ©gion et du monde », ajoute le communiquĂ©.

Pour le président Abbas, les Etats-Unis ne peuvent plus jouer leur rôle historique de médiateur de paix.

Lundi, il a dĂ©plorĂ© que la Maison Blanche ait « refusĂ© de condamner les implantations de colonies israĂ©liennes ainsi que les attaques systĂ©matiques et les crimes de l’occupation israĂ©lienne contre le peuple de Palestine ».

De son cĂ´tĂ©, le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelĂ© M. Abbas Ă dĂ©clarer la fin des accords d’Oslo et l’OLP Ă revenir sur la reconnaissance d’IsraĂ«l.