IsraÃ«l fÃªte ses 70 ans face aux dÃ©fis rÃ©gionaux et domestiques

IsraĂ«l s’apprĂŞte Ă fĂŞter son 70e anniversaire, en brandissant sa puissance militaire et son improbable rĂ©ussite Ă©conomique face aux menaces rĂ©gionales renouvelĂ©es et aux incertitudes intĂ©rieures.

Après s’ĂŞtre recueillis depuis mardi Ă la mĂ©moire de leurs compatriotes tuĂ©s au service de leur pays ou dans des attentats, les IsraĂ©liens basculent de mercredi soir Ă jeudi soir dans les cĂ©lĂ©brations marquant la crĂ©ation de leur Etat proclamĂ© le 14 mai 1948, mais fĂŞtĂ© en ce moment en fonction du calendrier hĂ©braĂŻque.

Tout en se prĂ©parant aux festivitĂ©s après le recueillement, IsraĂ«l agite le spectre d’une attaque de l’Iran, son ennemi jurĂ©.

La crainte d’un tel acte d’hostilitĂ©, Ă la manière de l’offensive surprise d’une coalition arabe lors des cĂ©lĂ©brations de Yom Kippour en 1973, a Ă©tĂ© attisĂ©e par un raid le 9 avril contre une base aĂ©rienne en Syrie, imputĂ© Ă IsraĂ«l par le rĂ©gime de Bachar al-Assad et ses alliĂ©s iranien et russe.

« L’attaque du rĂ©gime sioniste en Syrie ne restera pas sans rĂ©ponse », a dĂ©clarĂ© Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprĂŞme iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, après que sept Iraniens ont pĂ©ri dans le raid.

Depuis le dĂ©but de la guerre en Syrie en 2011, des dizaines de frappes Ă distance dans ce pays sont attribuĂ©es Ă IsraĂ«l, qui se garde communĂ©ment de les confirmer ou dĂ©mentir. Elles visent des positions syriennes et des convois d’armes au Hezbollah libanais, qui comme l’Iran et la Russie, aide militairement le rĂ©gime Assad dans le conflit.

– Les « conseils » de Lieberman –

Mais en fĂ©vrier, IsraĂ«l a admis pour la première fois avoir frappĂ© des cibles iraniennes après l’intrusion d’un drone iranien dans son espace aĂ©rien. C’Ă©tait la première confrontation ouvertement dĂ©clarĂ©e entre IsraĂ«l et l’Iran en Syrie.

IsraĂ«l martèle qu’il ne permettra pas Ă l’ennemi iranien de s’enraciner militairement en Syrie voisine.

L’imminence d’une escalade autour des fĂŞtes israĂ©liennes reste Ă dĂ©montrer. Les journaux israĂ©liens publiaient cependant mercredi des Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques sur la prĂ©sence en Syrie des Gardiens de la rĂ©volution, unitĂ© d’Ă©lite iranienne.

La publication orchestrĂ©e de photos satellite de bases aĂ©riennes et d’appareils civils soupçonnĂ©s de dĂ©charger des armes, de cartes et mĂŞme de noms de responsables militaires iraniens constitue un avertissement, convenaient les commentateurs militaires: IsraĂ«l sait oĂą et qui frapper en cas d’attaque.

L’armĂ©e a dĂ©cidĂ© par prĂ©caution de renoncer Ă envoyer des chasseurs F-15 Ă des manĹ“uvres prĂ©vues en mai aux Etats-Unis.

Sans Ă©voquer une menace iranienne immĂ©diate, le ministre de la DĂ©fense Avigdor Lieberman a prĂ©venu: « Nous ne cherchons pas l’aventure », mais « je conseille Ă nos voisins au nord (Liban et Syrie) et au sud (bande de Gaza) de tenir sĂ©rieusement compte » de la dĂ©termination Ă dĂ©fendre IsraĂ«l.

« Avec l’aide de Dieu, cet Etat continuera Ă exister pendant 7.000 ans. Ceux qui veulent nous tuer ne nous vaincront pas », a renchĂ©ri le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

– Le constat de Grossman –

Le 70e anniversaire est l’occasion pour IsraĂ«l, habituĂ© Ă livrer bataille et, selon les mots de M. Netanyahu, Ă se construire « le bouclier et l’Ă©pĂ©e Ă la main », de cĂ©lĂ©brer le « miracle » de son existence, sa force militaire, la prospĂ©ritĂ© de la « nation start-up » et son modèle dĂ©mocratique.

Avec plus de 8,8 millions d’habitants, la population a dĂ©cuplĂ© depuis 1948, selon les statistiques officielles. La croissance s’est affichĂ©e Ă 4,1% au quatrième trimestre 2017. Le pays revendique une douzaine de prix Nobel.

Cependant, IsraĂ«l accuse parmi les plus fortes inĂ©galitĂ©s des pays dĂ©veloppĂ©s. L’avenir du Premier ministre, engluĂ© dans les affaires de corruption prĂ©sumĂ©e, est incertain.

Hormis l’Egypte et la Jordanie, et malgrĂ© des signes de convergence, IsraĂ«l n’a toujours pas fait la paix avec ses voisins arabes. Une solution au conflit israĂ©lo-palestinien a rarement paru plus lointaine.

L’anniversaire d’IsraĂ«l coĂŻncide avec « la marche du retour », mouvement organisĂ© depuis le 30 mars dans la bande de Gaza, territoire palestinien soumis au blocus israĂ©lien. Après bientĂ´t trois semaines de violences le long de la frontière qui ont fait 34 morts palestiniens, de nouvelles manifestations sont attendues vendredi.

« IsraĂ«l a Ă©tĂ© Ă©tabli pour que le peuple juif, qui ne s’est presque jamais senti chez soi nulle part au monde, ait enfin un foyer », a dĂ©clarĂ© l’Ă©crivain David Grossman lors d’une cĂ©rĂ©monie mardi soir Ă Tel-Aviv troublĂ©e par des militants de droite protestant contre la prĂ©sence de familles palestiniennes.

« Aujourd’hui, après 70 ans de rĂ©ussites Ă©tonnantes dans tant de domaines, IsraĂ«l, avec toute sa force, est peut-ĂŞtre une forteresse. Mais ce n’est toujours pas un foyer. Les IsraĂ©liens n’auront pas de foyer tant que les Palestiniens n’auront pas le leur ».