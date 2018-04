IsraÃ«l: l’Ouganda « envisage » d’accueillir des migrants africains

L’Ouganda « envisage » d’accueillir sur son sol quelque 500 migrants Ă©rythrĂ©ens et soudanais en situation irrĂ©gulière en IsraĂ«l, et que l’Etat hĂ©breu entend expulser, a assurĂ© vendredi le secrĂ©taire d’Etat ougandais en charge des RĂ©fugiĂ©s.

« Le gouvernement (…) envisage positivement la requĂŞte » israĂ©lienne d’accueillir ces migrants, a dĂ©clarĂ© le secrĂ©taire d’Etat Musa Ecweru, après plusieurs mois durant lesquels son pays a dĂ©menti tout accord sur la question.

M. Ecweru a assurĂ© qu’IsraĂ«l ne payera pas l’Ouganda pour accueillir ces migrants, assurant que les motivations ougandaises sont « purement humanitaires », et que les migrants ne seraient pas dĂ©portĂ©s de force.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu, le plus Ă droite de l’histoire d’IsraĂ«l, veut expulser des milliers d’ErythrĂ©ens et de Soudanais entrĂ©s illĂ©galement dans le pays et qui n’ont pas de demande d’asile en cours d’instruction. Le gouvernement leur propose de partir « volontairement » avec une somme de 3.500 dollars (2.800 euros), sous peine d’ĂŞtre arrĂŞtĂ©s et dĂ©tenus jusqu’Ă ce qu’ils acceptent de quitter le pays.

Les autoritĂ©s n’ont toutefois pas indiquĂ© vers quels pays les migrants pourraient ĂŞtre expulsĂ©s, sachant qu’IsraĂ«l reconnaĂ®t tacitement qu’ils ne peuvent ĂŞtre renvoyĂ©s au Soudan ou en ErythrĂ©e sans mettre leur vie en danger.

Des ONG israĂ©liennes assurent depuis plusieurs mois que des accords ont Ă©tĂ© passĂ©s avec l’Ouganda et le Rwanda, ce que les intĂ©ressĂ©s ont dĂ©menti Ă plusieurs reprises.

Le plan d’expulsion du gouvernement israĂ©lien a suscitĂ© de nombreuses critiques, notamment du Haut-Commissariat aux rĂ©fugiĂ©s de l’ONU, mais aussi en IsraĂ«l de certains survivants de la Shoah et d’une partie de la sociĂ©tĂ© civile.

DĂ©but avril, le Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu avait acceptĂ© d’annuler ce programme d’expulsions, assurant qu’un accord avec l’ONU allait permettre de transfĂ©rer les migrants concernĂ©s vers « des pays dĂ©veloppĂ©s comme le Canada, l’Allemagne ou l’Italie ». Mais M. Netanyahu avait fait volte-face quelques heures plus tard, et annulĂ© l’accord avec l’ONU.

Selon les autoritĂ©s israĂ©liennes, 42.000 migrants africains vivent actuellement en IsraĂ«l. Les femmes et les enfants n’Ă©taient pas menacĂ©s par le plan initial d’expulsions.

Ces migrants sont arrivĂ©s majoritairement après 2007, Ă partir du SinaĂŻ. La frontière Ă l’Ă©poque poreuse avec l’Egypte a depuis Ă©tĂ© rendue quasiment hermĂ©tique. Ils se sont installĂ©s en nombre dans des quartiers pauvres de Tel-Aviv, la grande ville cĂ´tière.

Selon M. Netanyahu, ces migrants ne sont pas des rĂ©fugiĂ©s, mais des « infiltrĂ©s illĂ©gaux ».

L’Agence des Nations unies pour les rĂ©fugiĂ©s (UNHCR) a indiquĂ© vendredi ne pas connaĂ®tre la nature de l’accord envisagĂ© entre IsraĂ«l et l’Ouganda, tout en appelant M. Netanyahu Ă se conformer Ă l’accord avec l’ONU que le Premier ministre israĂ©lien a rejetĂ© quelques heures Ă peine après l’avoir approuvĂ©.

Dans le cadre d’un autre programme lancĂ© en 2013, plus de 4.000 migrants africains ont quittĂ© IsraĂ«l pour l’Ouganda et le Rwanda, selon des ONG de dĂ©fense des droits de l’Homme. Selon Andie Lambe, directeur exĂ©cutif de l’ONG Initiative internationale pour les droits des RĂ©fugiĂ©s, les migrants arrivĂ©s de la sorte en Ouganda ne bĂ©nĂ©ficient pas du statut de rĂ©fugiĂ©.