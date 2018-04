IsraÃ«l: plus de 200 migrants africains illÃ©gaux vont Ãªtre libÃ©rÃ©s de prison

Plus de 200 migrants africains illĂ©gaux dĂ©tenus dans une prison du sud d’IsraĂ«l vont ĂŞtre libĂ©rĂ©s dimanche Ă la suite d’une dĂ©cision de la Cour suprĂŞme, ont annoncĂ© les services de l’immigration.

Les autoritĂ©s israĂ©liennes avaient transfĂ©rĂ© en fĂ©vrier Ă la prison de Saharonim des migrants Ă©rythrĂ©ens dĂ©tenus jusque-lĂ dans le centre de rĂ©tention d’Holot situĂ© non loin de la prison, et qui avaient refusĂ© de quitter IsraĂ«l.

« Vu que les nĂ©gociations entre l’Etat d’IsraĂ«l et un pays tiers (pour accueillir des migrants) sont encore en cours et en vertu d’un (rĂ©cent) jugement de la Cour suprĂŞme, les migrants dĂ©tenus dans la prison de Saharonim seront libĂ©rĂ©s dans la journĂ©e », ont annoncĂ© les services de l’immigration dans un communiquĂ©.

La Cour suprĂŞme avait ordonnĂ© la semaine dernière la libĂ©ration des migrants si aucun accord n’Ă©tait conclu entre IsraĂ«l et un pays tiers prĂŞt Ă accueillir des migrants.

L’Ouganda a fait savoir vendredi qu’il « envisageait » d’accueillir sur son sol quelque 500 migrants Ă©rythrĂ©ens et soudanais en situation irrĂ©gulière en IsraĂ«l, et que l’Etat hĂ©breu entend expulser.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu, le plus Ă droite de l’histoire d’IsraĂ«l, veut expulser des milliers d’ErythrĂ©ens et de Soudanais entrĂ©s illĂ©galement dans le pays. Le gouvernement leur propose de partir « volontairement » avec une somme de 3.500 dollars (2.800 euros), sous peine d’ĂŞtre arrĂŞtĂ©s et dĂ©tenus jusqu’Ă ce qu’ils acceptent de quitter le pays.

Les autoritĂ©s n’ont toutefois pas indiquĂ© vers quels pays les migrants pourraient ĂŞtre expulsĂ©s, sachant qu’IsraĂ«l reconnaĂ®t tacitement qu’ils ne peuvent ĂŞtre renvoyĂ©s au Soudan ou en ErythrĂ©e.

Des ONG israĂ©liennes assurent que des accords ont Ă©tĂ© passĂ©s avec l’Ouganda et le Rwanda, ce que les intĂ©ressĂ©s ont dĂ©menti Ă plusieurs reprises.

Le plan d’expulsion du gouvernement israĂ©lien a suscitĂ© de nombreuses critiques, notamment du Haut-Commissariat aux rĂ©fugiĂ©s de l’ONU, mais aussi en IsraĂ«l de survivants de la Shoah et d’une partie de la sociĂ©tĂ© civile.

DĂ©but avril, M. Netanyahu avait acceptĂ© d’annuler ce programme d’expulsions, assurant qu’un accord avec l’ONU allait permettre de transfĂ©rer les migrants vers « des pays dĂ©veloppĂ©s comme le Canada, l’Allemagne ou l’Italie ».

Mais il avait fait volte-face quelques heures plus tard, et annulĂ© l’accord avec l’ONU, sous la pression des Ă©lĂ©ments les plus durs de sa coalition.

Selon les autorités israéliennes, 42.000 migrants africains vivent actuellement en Israël.

Ces migrants sont arrivĂ©s majoritairement après 2007, Ă partir du SinaĂŻ Ă©gyptien. La frontière Ă l’Ă©poque poreuse avec l’Egypte a depuis Ă©tĂ© rendue quasiment hermĂ©tique. Ils se sont installĂ©s en nombre dans des quartiers pauvres de Tel-Aviv, la capitale Ă©conomique du pays.