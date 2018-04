Italie: la prÃ©sidente du SÃ©nat chargÃ©e de trouver une majoritÃ© gouvernementale d’ici vendredi

Le prĂ©sident italien Sergio Mattarella a chargĂ© mercredi la prĂ©sidente du SĂ©nat, proche de Silvio Berlusconi, de voir d’ici vendredi si les vainqueurs des lĂ©gislatives du 4 mars, la coalition de droite et le Mouvement 5 Ă©toiles, peuvent former un gouvernement.

M. Mattarella a demandĂ© Ă Elisabetta Alberti Casellati « de vĂ©rifier l’existence d’une majoritĂ© parlementaire entre les partis de la coalition de droite et le Mouvement 5 Ă©toiles » (M5S, antisystème) et de voir si les deux camps peuvent proposer un chef de gouvernement, a annoncĂ© devant la presse le secrĂ©taire de la prĂ©sidence.

Elle devra rendre ses conclusions dès vendredi et a elle-mĂŞme annoncĂ©, dans une très courte dĂ©claration, que ses prises de contact, plus informelles que les deux rounds de consultations dĂ©jĂ menĂ©s par le prĂ©sident, auraient lieu « très bientĂ´t ».

La tâche s’annonce compliquĂ©e car Luigi Di Maio, 31 ans, chef de file du M5S, premier parti avec plus de 32% des voix, et Matteo Salvini, 45 ans, chef de la Ligue (extrĂŞme droite) et leader de la coalition de droite arrivĂ©e en tĂŞte avec 37% des voix, revendiquent chacun la primautĂ© pour leur camp.

Ils se disent prĂŞts Ă gouverner ensemble, mais M. Di Maio exige que la Ligue rompe au prĂ©alable son alliance avec la droite de M. Berlusconi, que le M5S considère comme l’incarnation de tous les maux de la vieille classe politique, ce Ă quoi M. Salvini, qui tout seul ne pèse plus que 17% des voix, se refuse.

Et le vieux milliardaire ne semble pas prĂŞt non plus Ă cĂ©der du terrain. La semaine dernière, il s’est livrĂ© Ă un vĂ©ritable sketch devant les camĂ©ras pendant que son jeune alliĂ© lisait un communiquĂ© commun, avant de dĂ©livrer une pique au M5S, « qui ne connaĂ®t mĂŞme pas le B-A-ba de la dĂ©mocratie ».

De plus, M. Salvini est liĂ© par l’Ă©chĂ©ance des Ă©lections rĂ©gionales du 29 avril dans le Frioul (nord-est), oĂą la Ligue peut l’emporter Ă condition de maintenir son alliance avec la droite.

AgĂ©e de 71 ans, Mme Alberti Casellati est une militante de la première heure de Forza Italia (droite), le parti fondĂ© par M. Berlusconi, dont elle a Ă©tĂ© secrĂ©taire d’Etat Ă la SantĂ© puis Ă la Justice.

Mais cette avocate est devenue fin mars la première femme prĂ©sidente du SĂ©nat italien, Ă la faveur d’un accord entre le M5S et la coalition de droite, qui a parallèlement portĂ© Roberto Fico, un orthodoxe du M5S, Ă la prĂ©sidence de la Chambre des dĂ©putĂ©s.