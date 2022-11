Italie : un taux record de participation au salon d’Ecomondo

L’édition 2022 de la Foire de Rimini a attiré plus de visiteurs et d’exposants que les deux dernières éditions.« Ecomondo et Key Energy de Italian Exhibition Group (IEG) ont fermé leurs portes ce vendredi au parc des expositions de Rimini avec une fréquentation totale de + 41% par rapport à 2021 (et +15 sur l’édition record de 2019). L’édition 2022 a été également marquée par le doublement de la fréquentation étrangère (venant de 90 pays) grâce à la politique d’internationalisation lancée par IEG ces dernières années et qui attire de nouveaux et nombreux visiteurs mondiaux à Rimini au nom de l’excellence, tant qualitative que numérique », rapporte un communiqué des organisateurs.

Ecomondo, un évènement dédié à l’économie circulaire s’est tenu du 8 au 11 novembre à la Foire de Rimini, une ville située sur la côte adriatique de la région italienne d’Émilie-Romagne.

Organisés conjointement, la 25e édition d’Ecomondo et le 15e salon de Key Energy d’Italian Exhibition Group (IEG) ont permis aux visiteurs et exposants de nouer près de 550 millions de contacts.

Selon les organisateurs, ces deux évènements représentent un véritable « système » , une communauté, qui doit sa singularité à l’imbrication vertueuse entre le métier de la partie exposition, des relations institutionnelles au plus haut niveau, de la Commission européenne en passant par le ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, à la Fondation pour le développement durable et les consortiums de la chaîne d’approvisionnement, et à un calendrier de conférences très riche.

Les deux salons ont permis à 80 associations internationales évoluant dans l’économie verte de conclure des accords de collaboration, et de s’engager pour promouvoir la « croissance bleue » dans l’espace méditerranéen avec des exemples de projets de coopération internationale pour la protection de l’écosystème marin et la lutte contre le changement climatique.

Au total, il y a eu 1400 marques exposantes dans 130.000 mètres carrés. Les chaînes d’approvisionnement ont attiré 600 acheteurs étrangers.

« Au début, Ecomondo disposait de 3000 mètres carrés d’espace d’exposition. Après 25 ans, ce nombre a été multiplié par 40, jusqu’à 130 mille. Des chiffres qui donnent une idée des opportunités à saisir tant pour l’avenir que pour les technologies qui nous permettent d’envisager une production d’énergie différente », a déclaré le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin qui clôturait la foire de Rimini.